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محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات مجابهة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:55 م
نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات مجلس الوزراء
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محمد عبد الحليم
تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، قام الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بجولة مسائية موسعة بمركز ومدينة ببا تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال المواطنين، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا. 

واطمأن نائب المحافظ على غلق كافة المحال التي شملتها قرارات رئاسة مجلس الوزراء، متجولا بعدد من الشوارع والميادين بالمدينة والقرى التابعة لمركز ببا وهى قمبش وطنسا البرانقة وبنى ماضى وبنى قاسم وكفر ناصر وهليه وعزبة نحيب وغياضة الغربيه وعزبة صالح قنديل وعزبة أبوعدس للتأكد من تطبيق حظر التجول ،حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر غلق لمحلات لعدم الالتزام بالغلق فى الموعد المحدد طبقا للقانون  وإزالة عدد 35 حالة إشغال والتحفظ على عدد 1 ميزان ،عدد 3 دكة خشب ،وعدد 64 شيشة ومستلزمات شيشة. 

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وطالب نائب المحافظ بتكثيف التوعية من خلال التعاون بين الوحدة المحلية والجهات المعنية والمجتمع المدني ، مع ضرورة التوعية بأهمية تلك الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وصحتهم والأخرين ، مع التشديد على أنه من يخالف قرارات الحكومة بخصوص الإجراءات الوقائية سيتعرض للمساءلة القانونية . 

كما أكد نائب المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ بنى سويف تجري المتابعة اليومية من خلال حملات متابعة من المحافظة والوحدات المحلية ،حيث تنفذ هذه الجولات بالتوازي وفي وقت واحد للتأكد من تطبيق تلك الاجراءات، حيث لا تهاون في ذلك، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية ، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات . 

رافق نائب المحافظ خلال جولته كل من المحاسب هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا المركز  ومأمور مركز شرطة ببا ومباحث ببا وقوات الأمن ونواب رئيس المدينة . 

 
نائب محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات مجابهة كورونا
نائب محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات مجابهة كورونا
نائب محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات مجابهة كورونا
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