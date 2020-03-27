رحيل جورج سيدهم.. تعرف على سبب تأخره في الزواج

في لقاء تليفزيوني، نادر للفنان الراحل

، مع الإعلامية فريدة الزمر .

وقال إن الرجل يعتبر طفلا كبيرا، يحتاج لزوجة تكون بمثابة أمه وحبيبته وصاحبته وأخته وكاتبة أسراره وسنده وكل شيء، مع المشاركة سويا في الحياة، وأن ندرة هذا النوع من الفتيات التي تتماشى مع حياة الفنان جعلته يتأخر في الزواج. جورج سيدهم، إن الرجل يعتبر طفلا كبيرا، يحتاج لزوجة تكون بمثابة أمه وحبيبته وصاحبته وأخته وكاتبة أسراره وسنده وكل شيء، مع المشاركة سويا في الحياة، وأن ندرة هذا النوع من الفتيات التي تتماشى مع حياة الفنان جعلته يتأخر في الزواج.





وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم اليوم الجمعة 27 مارس، عن عمر يناهز 81 عاما.





وقال هاني رمزي: "ربنا يرحمك يا استاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا استاذي.





وأعلنت أسرة الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، عن تشييع جثمانه من كنيسة العدرا في مدينة نصر، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا مع عدم إقامة عزاء له، تماشيا مع الاجراءات الوقائية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

تحدث الفنان عن سبب تأخره في الزواج، ومواصفات شريكة حياته