قائد الإسماعيلي: محمد مجدي خرج من الحجر الصحي

أكد اللاعب باهر المحمدى نجم النادي الإسماعيلي على خروج زميله محمد مجدي رسميًا من الحجر الصحي، وذلك بعد ظهور نتيجة التحاليل التي أجراها اليوم في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.





ونقل المدافع محمد مجدي نجم الدراويش إلى مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية مساء اليوم، بعد ارتفاع درجة حرارته وتعرضه لنزلة برد مما أدى إلى اشتباه في إصابته بالكورونا.





وحسب ما كتبه باهر المحمدى علي صفحته الرسمية، فإن نتيجة التحاليل جاءت سلبية للاعب مما يعني عدم تعرضه لفيروس كورونا.





وكتب باهر المحمدى علي صفحته الشخصية: "الحمدلله خروج اخويا وصاحبي محمد مجدي من الحجر الصحي والنتيجة طلعت سلبية الحمدلله".







