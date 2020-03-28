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رياضة

نجم بيراميدز: الزمالك فاوضني مرتين.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 02:00 ص
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
قال طارق طه، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي بيراميدز، إن الأجواء داخل الفريق تؤهل اللاعبين للتتويج ببطولات، خلال الفترة المقبلة .

وأضاف طارق طه، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أن بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، والأجواء داخل الفريق تؤهله للتتويج ببطولات، مشددا على أن اللاعبين على قدر من المسئولية، وتمكنوا من تحقيق نتائج مميزة هذا الموسم.

وأوضح طارق طه، أن الزمالك فاوضه مرتين بشكل غير رسمي، أثناء تواجده فى الإسماعيلي وكان من الصعب الانتقال إلى ميت عقبة وقتها، مضيفا إن ديسابر هو من قام باختياره من أجل الانضمام إلى بيراميدز قبل بداية الموسم، كما نجح بتكوين جبهة يسارية قوية مع محمد حمدي مع تشاتيتش.

وأكد طارق طه، أنه جلس مع مسئولي الزمالك، أثناء تواجده في سموحة لكن المفاوضات لم تكتمل، كما رفض الجلوس مع مسئولي بيراميدز دون علم الاسماعيلي، وكان آخر من يعلم بإتمام الصفقة.

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