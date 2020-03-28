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أخبار العالم

54 حالة إصابة و3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا بالصين

السبت 28/مارس/2020 - 01:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات جديدة.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في الصين إلى 81 ألف و394 حالة، بينما وصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 3295"، مشيرةً إلى أن الإصابات الجديدة هم لأجانب جاءوا من خارج البلاد. 

وأضافت: "أما في إقليم هوبي، مركز تفشي الوباء، فلم يتم تسجيل أي إصابات جديدة، لكن تم تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا".، لافتة إلى إجمالي الإصابات في الإقليم لا يزال عند رقم 67 ألف و801، أما الوفيات فقد ارتفع إلى 3177.


من جهة أخرى حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن النقص الشديد في معدّات الوقاية للموظفين الصحيين الذين يواجهون وباء كوفيد-19 يعد بين التهديدات الأكثر إلحاحًا بالنسبة إلى العالم حاليًا.

وأسفر كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص، وإصابة أكثر من نصف مليون، بينما سجّلت معظم الوفيات في أوروبا.

وكانت أعلنت سلطات مقاطعة هوبي بوسط الصين أن إجمالي 21046 من العاملين الطبيين من مختلف أنحاء الصين غادروا المقاطعة مع تراجع تفشي فيروس كورونا الجديد هناك.

وأشارت السلطات إلى أنه لا يزال 16558 عاملا طبيا من 139 فريقا طبيا يحاربون الفيروس في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة، التي كانت الأكثر تضررا من الفيروس.

كما أعلنت المجموعة القيادية لمكافحة كوفيد-19 في بلدية العاصمة بكين أن جميع عيادات الحمى في أنحاء المدينة مطالبة بإجراء اختبار الحمض النووي لمرضى الحمى.

كما طالبت العاصمة الصينية جميع القادمين من الخارج ومن زاروا بكين بعد وصولهم عبر موانئ صينية أخرى في غضون 14 يوما، الخضوع للحجر الصحي واختبار الحمض النووي، وسط مواصلة عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 الوافدة من الخارج في الزيادة.


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