54 حالة إصابة و3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا بالصين

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات جديدة.
وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في الصين إلى 81 ألف و394 حالة، بينما وصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 3295"، مشيرةً إلى أن الإصابات الجديدة هم لأجانب جاءوا من خارج البلاد.
وأضافت: "أما في إقليم هوبي، مركز تفشي الوباء، فلم يتم تسجيل أي إصابات جديدة، لكن تم تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا".، لافتة إلى إجمالي الإصابات في الإقليم لا يزال عند رقم 67 ألف و801، أما الوفيات فقد ارتفع إلى 3177.
من جهة أخرى حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن النقص الشديد في معدّات الوقاية للموظفين الصحيين الذين يواجهون وباء كوفيد-19 يعد بين التهديدات الأكثر إلحاحًا بالنسبة إلى العالم حاليًا.
وأسفر كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص، وإصابة أكثر من نصف مليون، بينما سجّلت معظم الوفيات في أوروبا.