تعرف على أهمية مرونة الجسم وفوائد الإطالات.. فيديو

قدّمت الإعلامية فرح سعيد والكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لتنشيط الجسم والدورة الدموية في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد على الإطالة والمرونة.





وأكد الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هذه التمرين تقل التوتر وتجعله نشيط وتقليل الإصابات؛ مشيرا إلى أن تمرينات الإطالة لا تتطلب أي أدوات.





وقال أبو هاشم، إن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.



