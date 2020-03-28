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رياضة

بعد طلب الأندية إلغاء الهبوط.. 6 فرق بالدورى الممتاز تعرف عليها

السبت 28/مارس/2020 - 09:38 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
بدأت أندية دورى القسم الثاني والثالث التفكير في كيفية الخروج من أزمة توقف الدورى والنشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

بعض الأندية أرسلت مقترحا وطلبات أخرى بتصعيد أول وثاني المجموعات الثلاثة بدوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، مع إلغاء الهبوط على أن يكون الدوري الممتاز الموسم المقبل بمشاركة 24 ناديا، ويتم تقسيمهم إلى مجموعة على أن يهبط ست فرق في الموسم الذي يليه ليعود الدوري مرة أخرى بشكله الطبيعي بوجود 18 فريقا. 

وفي حال صدور قرار بصعود ناديين من كل مجموعة بدورى القسم الثاني فإن الصاعدين من الصعيد بني سويف والبنك الأهلي، ومن القاهرة سيراميكا كليوباترا والداخلية، ومن بحري ألعاب دمنهور وغزل المحلة.

وتخشى الأندية المنافسة على الصعود من صدور قرار رسمي بإلغاء المسابقة، وهو ما وضح من أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال مخاطبات رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تتضمن اقتراحات وحلول للأزمة. 

تلقى اتحاد الكرة خطابات من أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة، تتضمن مقترحات وطلبات بتصعيد أول المجموعات إلى الدرجة الأعلى مباشرة، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات، ولا بد من الحفاظ على المجهود المبذول على مدار الموسم، وتضمن المقترح إلغاء الهبوط في كل الدرجات.
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