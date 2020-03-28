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أخبار العالم

الصين: الذكاء الاصطناعي ساعدنا في مواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

السبت 28/مارس/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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وكالات
كشفت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، اليوم السبت، دور الذكاء الاصطناعي في دعم الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الوكالة إن الجيل الجديد من سلاسل الإمداد الذكية بالصين يدعم معركة البلاد في مكافحة الوباء ويساعد على استئناف العمل، وفق ما ذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية يوم الجمعة.

ونقلت عن  تشو بو وين، رئيس الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بمجموعة جيه دي ورئيس لجنة التكنولوجيا بالمجموعة، قوله إن منصة الذكاء الاصطناعي الإبداعية المفتوحة لسلسلة الإمداد الذكي تضطلع بدورها بفضل الجهود المشتركة للسلطات الحكومية والشركات.

وعلى نحو سريع أظهرت الأشكال المختلفة من سلاسل الإمداد الذكي الناشئة قوة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية الإبداعية الأخرى، وذلك بفضل الجهود الحثيثة للبلاد لدعم هذه القطاعات.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا قائمة من منصات الذكاء الاصطناعي الإبداعية المفتوحة على المستوى الوطني، بما في ذلك سلسلة الإمداد الذكي التي يدعمها عملاق التكنولوجيا والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت "جيه.دي.كوم".

وبعد تفشي وباء كوفيد-19، شهدت الحكومات والمؤسسات الطبية طلبا متزايدا على المطابقة الدقيقة للمعلومات والإمداد السريع.

وبحسب تشو، فإنهم قد قاموا سريعا بطرح "منصة النشر والمطابقة لمعلومات موارد الطوارئ" استنادا إلى منصة سلسلة الإمداد الذكي يوم 29 يناير.

وأضاف أنه "في 11 فبراير، طرحت جيه دي.كوم والأكاديمية الصينية للإنترنت الصناعي بشكل مشترك منصة الخدمة العامة للبيانات الكبرى الصناعية الوطنية لإمدادات أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته".

وحتى الآن صار لدى "منصة النشر والمطابقة لمعلومات موارد الطوارئ" أكثر من 15 ألف مستخدم، ووفرت 66 مليون قطعة من الإمدادات لـ 600 مؤسسة حكومية و 500 مؤسسة طبية في أنحاء البلاد.
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