سواريز يزف أنباء سارة بشأن عودته





ويتعافى سواريز من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، خلال مواجهة فريقه ضد أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بشهر يناير الماضي، وخضع على إثرها لعملية جراحية، حيث أشارت التقارير وقتها إلى أنه سيغيب عن البارسا لمدة 4 أشهر.





وقال سواريز في تصريحات عبر قناة "أوروجواي 10": "التعافي من الإصابة يسير بشكل مذهل، بدأت في الركض، وسأكون مع زملائي في التدريبات، عندما تنتهي فترة العزل، بسبب فيروس كورونا".





ومن المنتظر، أن يعود سواريز للملاعب في منتصف أبريل المقبل.





وتشهد المسابقات المحلية في إسبانيا، فترة توقف حاليًا، بسبب تفشي فيروس كورونا، في أوروبا.

كشف اللاعب الأورجوياني لويس سواريز، نجم فريق برشلونة الإسباني، موعد عودته للفريق، بعد غياب فترة طويلة عن الملاعب، بسبب الإصابة التي تعرض لها.