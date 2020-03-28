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مرأة

جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش

السبت 28/مارس/2020 - 12:48 م
كندة علوش
كندة علوش
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هاجر هانئ
اشتهرت الفنانة السورية كندة علوش بمكياجها الجذاب والناعم الذى يزيد من جمالها ويمنحها إطلالة فخمة وراقية، مما جعلها محط أنظار الكثير من الفتيات لاتباع طريقتها فى وضع المكياج.

تفضل كندة علوش البساطة وعدم المبالغة في استخدام مساحيق التجميل، سواء فى النهار أو عند حضورها المناسبات والمهرجانات، وتميل إلى استخدام ألوان المكياج الترابية والهادئة التى تعزز من جمال ملامحها.
 
فيعتبر المكياج الهادئ هو أحد أساليب المكياج المفضلة لدى كندة علوش، وتعتمده في الكثير من إطلالاتها، كونه يتنتاغم ويتناسب مع بشرتها ويمنحها إشراقة طبيعية، كما تحرص على تطبيق تسريحات الشعر التى تكشف عن جمالها أيضا.

إليكم أبرز الصور التى تكشف عن جمال مكياج كندة علوش.
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش
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