بشرى سارة للمعلمين.. صرف المعاشات الأربعاء المقبل

أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن صرف دفعة المعاشات المقررة للأعضاء الأربعاء المقبل الذى يوافق أول شهر أبريل ، كما سيتم صرف مستحقات الورثة بعدها بأسبوعين.









وأوضح أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاشات يبلغ نحو 259 ألفا و973 عضوا، بقيمة 89 مليونا، و950 ألفا، و658 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألفا و710 بقيمة 39 مليونا، و741 ألف، و800 جنيه.









ووجه الزناتى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين، بمتابعة إجراءات صرف المعاشات، وإزالة أى معوقات تواجه المستحقين فورا .







