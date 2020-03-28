بعد وصفه دواء لفيروس كورونا.. جمال شعبان: جاهز للتحقيق

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، إنه جاهز للتحقيق أمام نقابة الأطباء بعد نشره لأخبار عن علاجات لفيروس كورونا دون سند طبي أو علمي.





وأوضح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يتمنى أن المنشور الذي أثار الجدل لا يساء فهمه من قبل نقابة الأطباء.

وأكد شعبان، أنه يكن كل الاحترام والتقدير لدار الحكمة ونقابة الأطباء، وجلس علي مقعدها أعظم أطباء مصر كالدكتور حمدي السيد و علي ابراهيم و حسين خيري النقيب الحالي.

وأوضح عميد معهد لقلب السابق، انه جاهز للتحقيق من قبل النقابة، لإزالة اللبس حول دواء فيروس كورونا.

كانت هيئة مكتب نقابة الأطباء، قد قررت إحالة الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق للتحقيق، ومعه طبيب آخر.

وأكدت هيئة المكتب أن الطبيب نشر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ٣ أدوية لمرضى الذئبة الحمراء والقلب، مؤكدًا أن هذه الأدوية تعالج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأوضحت أن هذا الأمر تم دون أي سند علمي موثق من منظمة الصحة العالمية أو منظمة الدواء المصرية مما تسبب في الإقبال علي هذه الأدوية وأدى لعجز بهذه الأصناف، وإلحاق الضرر بالمرضى.









وذكرت الهيئة أنه قام أيضا بوصف علاج دون مناظرة المريض بالمخالفة للائحة آداب المهنة للأطباء، مضيفة أن النقابة تلزم أي طبيب بعدم كتابة اَي دواء بدون تشخيص.

وأشارت إلى أن الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، خالف مواد لائحة آداب المهنة الآتية:-

ماده 9.. لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج اذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي و الأخلاقي السليم ونشرت في المجلات الطبية المعتمدة وثبتت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختصة. كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعي انفراده به.

ماده 15... لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصيا.









مادة 19.. عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام يلتزم الطبيب بالقواعد الاتية:-

ا- تجنب ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به والإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية، ويكتفي فقط بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه.









ب- أن تكون المخاطية بأسلوب مبسط يلاتم المستمع أو المشاهد غير المتخصص.









ج- تجنب ذكر الأراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلف عليها والتي يكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.







