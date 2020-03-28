نبيلة مكرم: طلبات ملحة من قبل المصريين في أمريكا لعودتهم.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الرئيس السيسي، وافق على اقتراح وزارة الهجرة من أجل تشكيل لجنة مكونة من وزارة الهجرة والخارجية والطيران المدنى والداخلية، بالإضافة إلى وزارة النقل والصحة، لمساعدة المصريين بالخارج.





وأوضحت نبيلة مكرم، أثناء مداخلتها الهاتفية على برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن اللجنة المشكة تقوم بعملها بشكل متناسق من أجل عودة المصريين إلي بلادهم.





وأضافت أن وزارة الخارجية طالبت من كل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج ضرورة معرفة عدد المصريين المقيمين بتلك الدول، موضحة أن قبل انطلاق الطائرات يجب أن نحصي عدد المصريين بالخارج حتى نعمل على إعادتهم جميعا.





وأكدت على ضرورة موافقة الدولة الأخرى على وجود خط طيران بينها وبين مصر، وذلك من أجل عودة العالقين بها، لافتة إلى أن الوزارة تعاونت مع الدول الخارجية من أجل عودة المصريين العالقين على نفس متن الطائرات المحملة بالسائحين المغادرين من مصر إلى تلك الدول.





وتابعت قائلة إن وزارة الهجرة لديها العديد من الطلبات الملحة من قبل المصريين المقيمين بأمريكا من أجل عودتهم، لذلك يتم اليوم عقد اجتماع مع وزير الطيران لدراسة تطورات الامر، ولتلبية طلبات المصريين.



