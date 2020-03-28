AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. القوات المسلحة تعقم مشيخة الأزهر والإفتاء والكاتدرائية من فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 02:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمد إبراهيم
ينشر موقع "صدى البلد" مقطع فيديو يظهر قيام الإدارات التخصصية التابعة للقوات المسلحة بعملية التعقيم والتطهير الوقائى لكل من مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، من خلال عربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لتلك الأماكن ذات القدسية الدينية، والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من أبناء الشعب المصرى بمختلف أطيافه وانتماءاته.

وتضمنت أعمال التعقيم الوقائى، تطهير جميع المنشآت وواجهات المبانى والممرات والأرضيات والحوائط والأسطح والمكاتب والقاعات باستخدام المواد الكيميائية المُطهرة، والتى روعى فيها جميع الخصائص الصحية الآمنة وفقًا لما أقرته منظمة الصحة العالمية من خلال الأطقم المتخصصة، والتى أثبتت مدى ما يتمتعون به من كفاءة واحترافية واستعداد عالٍ لتنفيذ جميع المهام على أكمل وجه، وبذل قصارى الجهد من أجل تنفيذ الإجراءات الوقائية بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين من احتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.

وأثنى فضيلة الشيخ صالح عباس جمعة، وكيل الأزهر الشريف، على الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لما يمثله ذلك من حماية للمواطنين، مؤكدًا أن تلك الإجراءات الوقائية هى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة.

فيما وجه نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، الشكر والتقدير للقوات المسلحة لجهودها المبذولة فى تنفيذ أعمال التطهير، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بجميع منشآت الدولة، كما أشاد بالاحترافية والجاهزية للأطقم المعنية بأعمال التطهير.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد فى جميع المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة، والتى تشهد كثافة عددية من المترددين عليها.

كما يأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى، وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية التى تكفل وقاية أبناء الشعب المصرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع يصدر أوامره لـ الحرب الكيميائية التحرك لمواجهة كورونا

شاهد.. انتشار عناصر الحرب الكيميائية لتطهير مؤسسات الدولة لمواجهة كورونا

وزير الدفاع يصدر أوامره لـ الحرب الكيميائية بالتحرك لمواجهة كورونا.. البدء في تطهير المدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.. والدفع بعربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة لإجراء التعقيم والتطهير

شاهد.. القوات المسلحة تطهر جامعة القاهرة لمجابهة "كورونا"

القوات المسلحة: إجراء التطهير اللازم لجامعة القاهرة .. ودفع عربات التعقيم المتحركة والثقيلة والأطقم المحمولة للوقاية

شاهد.. القوات المسلحة تعقم وتطهر الشوارع بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

رغم أنها لا تمتلك شواطئ.. لماذا تريد إثيوبيا تشكيل قوة بحرية؟

لماذا سقطت إيطاليا فريسة سهلة لـ كورونا؟

بعد وفاته بجلطة بسبب خيانة شقيقه.. جورج سيدهم مطلوب على جوجل

بعد إصابة 536 بفيروس كورونا.. الصحة: تخلصوا من العادات الخاطئة

ممنوع الخروج.. ماذا يحدث في أبو جرج والقيس بالمنيا بسبب كورونا

قاتلة زوجها بالقليوبية: بيشك فيا كل دقيقة.. غرست السكينة في قلبه علشان أخلص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إغلاق المحلات والمطاعم بميادين المحلة للوقاية من أخطار كورونا

تعرف على كيفية الحفاظ على الفتيس الأوتوماتيك..صور

للوقاية من كورونا.. حملات تطهير وتعقيم مكثفة بالغربية