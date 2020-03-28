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جنود الشيطان .. الهارب بهجت صابر يستمر في تحريضه اليائس ضد الدولة باستغلال أزمة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 03:16 م
الهارب بهجت صابر
الهارب بهجت صابر
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كـريـم الـخـطـيـب
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإخواني الهارب بهجت صابر يتحدث بطريقة متوترة غليظة للتحريض ضد الدولة والشعب المصري .


وواصل الإخواني بهجت صابر تحريضه بفكر أهل الشر قائلا : «اي حد فيكم عنده برد او انفلونزا او سخونية يدخل على القسم، متابعا : «إذا كنت فعلا مصاب بالكورونا فانتقم ليه تروح لوحدك»، ليؤكد على حقد وكره الجماعة الإرهابية لمصر ومن يقفون بجانبها ويتصدون لاي شر يلحق بها.


وفي محاولة يائسة من الإرهابي الهارب أستغل بهجت صابر الأزمة التي تمر بها الدولة المصرية والعالم أجمع بسبب فيروس كورونا لاستهداف كل من يحاول يخدم البلد وشعبها بعد أن فشل مخططهم ضد البلاد، وهذولا الذين يقدمون أنفسهم من أجل بقاء الدولة والحفاظ على الشعب، ليثبت في النهاية من هم جنود الله ومن هم جنود الشيطان.

 
استمر الإخواني الهارب في تطاوله بطريقة استفزازية على الشعب المصري ، وهذا دليل على فشل جماعة الإخوان الإرهابية في مخططهم وأفكارهم الزائفة  وفشلهم في فبركة أعداد المصابين في مصر، لذلك لجأت الإرهابية في استخدام هذا الأسلوب اليائس.
 
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