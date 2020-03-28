أهم الأخبار.. كورونا قد يصيبك في المنزل بهذه الطريقة.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لأصحاب المعاشات

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها خلال التقرير الآتي:













ينشر موقع "صدى البلد" مقطع فيديو يظهر قيام الإدارات التخصصية التابعة للقوات المسلحة بعملية التعقيم والتطهير الوقائى لكل من مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، من خلال عربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لتلك الأماكن ذات القدسية الدينية، والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من أبناء الشعب المصرى بمختلف أطيافه وانتماءاته.













وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، محافظي المدن الساحلية بغلق جميع الشواطئ أمام الزائرين؛ لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا؛ اعتبارًا من اليوم، السبت، وحتى إشعار آخر؛ للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.













كتب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.









نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما يتم تداوله من منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قرارات للدولة بمنح معونات ومنح وزيادات كبيرة فى الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريـبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية، وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.









قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 11 حالة وفاة من أصل 30 مسجلة تُوفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل.









نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم "السبت" أن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 قد يصيب الجالسين فى المنازل فى حالة واحدة.









طالبت النيابة العامة، المجتمع بأسره، بتوخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات بخصوص فيروس كورونا، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها، والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسؤولية؛ قيامًا بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة.









كل مصري يملك تلك العلامة الخاصة بمصل الدرن المضاد لمرض السل على ذراعه الأيسر، إذ يتم استخدامه في مصر منذ قديم الأزل لتطعيم الأطفال حديثي الولادة في سن من 3 – 6 أشهر، وهو ما قد يكون في صالح المصريين ضد فيروس كورونا في الوقت الحالي.









ضرب الفيروس التاجي كورونا حياة عائلة وبعثر أوراقهم بعد أن خطف من بينهم الأب والابنة في 24 ساعة فقط، مأساة حقيقية عاشتها تلك العائلة في غضون ساعات بفقدان أفرادها بسبب فيروس كورونا.









"اتهمتني بسرقة 5 علب سجائر من الكشك الخاص بها، وعندما توجهت لمعاتبتها، احتدم بيننا الشجار ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أضربها على رأسها لتسقط جثة هامدة غارقة في دمائها، وبمجرد أن رأيت المنظر لم أتمالك أعصابي، وهربت من مسرح الجريمة".







