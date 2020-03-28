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حوادث

طالب الثانوي قاتل العجوز: اتهمتني بسرقة السجاير.. خبطتها على راسها ماتت

السبت 28/مارس/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

"اتهمتني بسرقة 5 علب سجائر من الكشك الخاص بها، وعندما توجهت لمعاتبتها، احتدم بيننا الشجار ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أضربها على رأسها لتسقط جثة هامدة غارقة في دمائها، وبمجرد أن رأيت المنظر لم أتمالك أعصابي، وهربت من مسرح الجريمة".


بهذه الكلمات بدأ "فيصل. أ"، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة، والمتهم بقتل مسنة داخل منزلها، اعترفاته أمام رجال النيابة العامة بمركز بلبيس، مؤكدا أنه لم يسبق اتهامه في أي جريمة أو قضية، وأنه يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة، وقبل الواقعة اتهمته المجني عليها بسرقة عدد من علب السجائر من الكشك الخاص بها ببندر بلبيس.


وأضاف الطالب المتهم: "المجني عليها اتهمتني بسرقة 5 علب سجائر من كشك البقالة الخاص بها، فتوجهت إليها لمعاتبتها لحديثها السيئ عني، وتطور النقاش بيننا ولم أشعر بنفسي وتعديت عليها بآلة حادة وهربت".


وأكد المتهم أن خاله متزوج من شقيقة المجني عليها، وهو دائم التردد عليها لشراء متطلبات منها، والمجني عليها مساء الواقعة، اكتشفت اختفاء خمس علب سجائر من الكشك الخاص بها، فتحدثت إلى أحد أقاربه تخبره بقيامه بسرقة السجاير فتوجه إليها ولكنها أصرت على اتهامها له، فضربها بآلة حديدية على رأسها .

 

وقررت محكمة جنح بلبيس الجزئية، اليوم، تجديد حبس طالب الثانوي العام المتهم بقتل سيدة مسنة، بعد اتهامها له بسرقة خمس علب سجائر من كشك تبيع فيه البقالة، بشارع المتاجر بندر بلبيس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.


كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على "نادية. ع"، سيدة مسنة، تبلغ من العمر ٧٤ سنة، مقتلوة داخل مسكنها بشارع المتاجر، بمدينة بلبيس، وتبين من التحريات مشاهدة أحد الجيران لشاب يجري مسرعا في الشارع بعد تواجده مع السيدة، وتبين قيامه بالتعدي عليها بآلة حادة على رأسها أودت بحياتها في الحال ولاذا بالفرار، وتم تحديده من قبل رجال الشرطة.


وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط المتهم "فيصل. أ"، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة.


وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن ليس له أي نشاط في السرقات، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

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