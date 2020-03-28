بلطيم.. مصيف الغلابة في كفر الشيخ مغلق لحين انتهاء أزمة كورونا.. فيديو وصور

سادت حالة من الهدوء التام أرجاء مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن خلا من المواطنين تمامًا، الذين حرصوا على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والحكومة بالمكوث في منازلهم، في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid 19.
وظهرت شواطئ مدينة مصيف بلطيم "مصيف الغلابة" - لأول مرة خالية- تمامًا من المصطافين، فضلًا عن عدم تواجد أي من المواطنين بمناطق الكورنيش والمنتزهات والحدائق العامة الخاصة بالمصيف، لتسود حالة من السكينة والهدوء أرجاء المدينة.
وأغلق المهندس محمد رجب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، جميع البوابات الخاصة بالمصيف، باستثناء البوابة الرئيسة لمنع دخول المصطافين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أصدر قرارًا بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وشاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وقال المحافظ، إن هذا في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وشدَّد محافظ كفر الشيخ في تعليماته لرؤساء المدن، على استمرار حملات تطهير الشوارع والميادين، ورش حاويات القمامة، والاهتمام بالنظافة المستمرة، في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد.