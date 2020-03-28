بلطيم.. مصيف الغلابة في كفر الشيخ مغلق لحين انتهاء أزمة كورونا.. فيديو وصور

سادت حالة من الهدوء التام أرجاء مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن خلا من المواطنين تمامًا، الذين حرصوا على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والحكومة بالمكوث في منازلهم، في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid 19.





وظهرت شواطئ مدينة مصيف بلطيم "مصيف الغلابة" - لأول مرة خالية- تمامًا من المصطافين، فضلًا عن عدم تواجد أي من المواطنين بمناطق الكورنيش والمنتزهات والحدائق العامة الخاصة بالمصيف، لتسود حالة من السكينة والهدوء أرجاء المدينة.





وأغلق المهندس محمد رجب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، جميع البوابات الخاصة بالمصيف، باستثناء البوابة الرئيسة لمنع دخول المصطافين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



