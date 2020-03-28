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حوادث

ضبط 3 تجار مخدرات بـ 726 طربة حشيش و5 كيلو أفيون

السبت 28/مارس/2020 - 04:41 م
ضبد كمية من المخدرات
ضبد كمية من المخدرات
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مصطفي الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة حيث تم ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 726 طربة لمخدر الحشيش و5 كيلو جرامات لمخدر الأفيون.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية إعتزموا تهريب كمية كبيرة من مخدرى الحشيش والأفيون من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها مخبأة داخل حمولة شكائر جبس بسيارتين إحداهما نقل بمقطورة وأخرى ربع نقل (محددتين)، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى ، وهم (3 عاطلين – مقيمين بمحافظات الشرقية والفيوم والإسماعيلية – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة ، وأحدهم مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه).
  
عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس ، تم ضبط المتهمين حال إستقلالهم السيارتين المشار إليهما فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم بمنطقة شرق القناة دائرة قسم شرطة الجناين وبحوزتهم( 726 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 73,200 كيلو جرام ) و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 5 كيلو جرام ) و مبلغ مالى وعدد ( 5 ) هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج.
  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
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