ضبط 3 تجار مخدرات بـ 726 طربة حشيش و5 كيلو أفيون

تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة حيث تم ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 726 طربة لمخدر الحشيش و5 كيلو جرامات لمخدر الأفيون.





وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية إعتزموا تهريب كمية كبيرة من مخدرى الحشيش والأفيون من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها مخبأة داخل حمولة شكائر جبس بسيارتين إحداهما نقل بمقطورة وأخرى ربع نقل (محددتين)، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى ، وهم (3 عاطلين – مقيمين بمحافظات الشرقية والفيوم والإسماعيلية – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة ، وأحدهم مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه).

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس ، تم ضبط المتهمين حال إستقلالهم السيارتين المشار إليهما فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم بمنطقة شرق القناة دائرة قسم شرطة الجناين وبحوزتهم( 726 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 73,200 كيلو جرام ) و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 5 كيلو جرام ) و مبلغ مالى وعدد ( 5 ) هواتف محمولة.





بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج.