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رياضة

الرياضة ترجئ تحصيل المستحقات الشهرية للملاعب من مراكز الشباب

السبت 28/مارس/2020 - 06:11 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
 قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعليق تحصيل المستحقات المالية الشهرية من مراكز الشباب التي قامت الوزارة بإنشاء  ملاعب نجيل صناعي إلى حين عودة الانشطة

جاء ذلك فى إطار قرارات مجلس الوزراء  بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تضمنت منع التجمعات وتعليق جميع الأنشطة الرياضية بالأندية ومراكز الشباب.

وتحصل وزارة الشباب والرياضة شهريًا على مبالغ مالية محددة من مراكز الشباب التي قامت الوزارة بانشاء ملاعب كرة القدم بالنجيل الصناعي بها حيث تقوم تلك المراكز بتأجير الملاعب المطورة لعدد من الساعات يوميًا بما يدر  لهم دخلًا مناسبًا.

 وتقوم الوزارة بتحصيل مبلغ 3 آلاف جنيه من مراكز الشباب المزود بها ملاعب نجيل صناعي بالأبعاد القانونية، ومبلغ ألف جنيه من مراكز شباب القرى المزود بها ملعب خماسي، ومبلغ ألفي جنيه من مراكز شباب المدن المطور بها ملاعب خماسية، ومبلغ 1500 جنيه من مراكز الشباب المزودة بملاعب بالأبعاد السداسية والسباعية، وذلك بهدف المساهمة في الخطة الاستثمارية للوزارة، وتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وصيانة تلك الملاعب.

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