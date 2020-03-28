حجر صحي منزلي .. 11 خطوة لعزل نفسك في البيت حال إصابتك بكورونا

إذا ظهرت عليك اعراض فيروس كورونا كالسعال الجاف، وارتفاع درجة الحرارة، وضيق التنفس، يمكنك أن تعزل نفسك داخل منزلك دون أن تتوجه إلى الحجر الصحي، وفيما يلي خطوات يجب أن تتبعها للعزل المنزلى حال الإصابة بفيروس كورونا التاجي.
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قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريح ل"صدى البلد" ان هناك نصائح يجب ان تتبعها اذا كنت ستعزل نفسك في المنزل حال اصابتك بفيروس كورونا، وتشمل:
1- منع الزيارات لمدة شهر كامل.
2- يتم العزل فى غرفة واحدة جيدة التهوية.
3- يفضل أن تكون مزودة بحمام, فى حالة عدم وجود حمام ، يخصص حمام آخر مع مراعاة التطهير أولًا بأول.
4- قلل من عدد مقدمي الرعاية إلى الحد الأدنى، ويفضل أن يكون شخصا واحدا.
5- أبقِ باب غرفة المريض مغلقًا، وإذا أمكن ، افتح النافذة بصورة متكررة .
6- يجب على كل من المريض والأشخاص الذين يعتنون بهم ارتداء الكمامات، و الجوانتي الطبي عندما يكونون في نفس الغرفة, يتم التخلص منها بطرق صحية سليمة.
7- توفير التغذية الصحية المناسبة المتوازنة فى الكم والنوع للشخص المصاب بفيروس كورونا التاجي.
8- حماية أفراد الأسرة الضعفاء الآخرين ، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن كأمراض القلب، ومرض السكري والضغط.
9- محاولة العثور على سكن بديل.
10- البقاء على اتصال عبر الهاتف أو مع مكالمات الفيديو مع الآخرين.
11- تطهير الأسطح كافة بالمطهرات الطبية.