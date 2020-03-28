حجر صحي منزلي .. 11 خطوة لعزل نفسك في البيت حال إصابتك بكورونا

في المنزل حال اصابتك بفيروس كورونا، وتشمل:

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريح ل"صدى البلد" ان هناك نصائح يجب ان تتبعها اذا كنت

1- منع الزيارات لمدة شهر كامل.





2- يتم العزل فى غرفة واحدة جيدة التهوية.





3- يفضل أن تكون مزودة بحمام, فى حالة عدم وجود حمام ، يخصص حمام آخر مع مراعاة التطهير أولًا بأول.





4- قلل من عدد مقدمي الرعاية إلى الحد الأدنى، ويفضل أن يكون شخصا واحدا.





5- أبقِ باب غرفة المريض مغلقًا، وإذا أمكن ، افتح النافذة بصورة متكررة .





6- يجب على كل من المريض والأشخاص الذين يعتنون بهم ارتداء الكمامات ، و الجوانتي الطبي عندما يكونون في نفس الغرفة, يتم التخلص منها بطرق صحية سليمة.





7- توفير التغذية الصحية المناسبة المتوازنة فى الكم والنوع للشخص المصاب بفيروس كورونا التاجي.





8- حماية أفراد الأسرة الضعفاء الآخرين ، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن كأمراض القلب ، ومرض السكري والضغط.





9- محاولة العثور على سكن بديل.





10- البقاء على اتصال عبر الهاتف أو مع مكالمات الفيديو مع الآخرين .