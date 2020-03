أحمد حسن: نجهز لكفالة 200 ألف أسرة من أهالينا المتضررين من الأحداث الجارية ... شاهد

View this post on Instagram

زي ما وعدنا في تحدي الخير ...انهاردة في مبادرة حماية بنشتغل علي أرض الواقع وبنجهز لكفالة ٢٠٠ الف أسرة من أهالينا المتضررين من الأحداث الجارية والبداية هتكون يوم الثلاثاء باْذن الله...المساعدات عبارة عن مواد غذائية و شنط حماية تحتوي علي مطهرات ومنظفات. شكرًا شركاء الخير وربنا يحمي أهالينا جميعًا