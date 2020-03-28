أحمد حسن: نجهز لكفالة 200 ألف أسرة من أهالينا المتضررين من الأحداث الجارية ... شاهد





ونشر أحمد حسن فيديو صور له أثناء تجهيز المواد الغذائية و شنط حماية تحتوي على مطهرات ومنظفات وعلق قائلا " زي ما وعدنا في تحدي الخير ...انهاردة في مبادرة حماية بنشتغل على أرض الواقع وبنجهز لكفالة ٢٠٠ ألف أسرة من أهالينا المتضررين من الأحداث الجارية والبداية هتكون يوم الثلاثاء باْذن الله...المساعدات عبارة عن مواد غذائية و شنط حماية تحتوي علي مطهرات ومنظفات.

شكرًا شركاء الخير وربنا يحمي أهالينا جميعًا "





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يكرمك - ربنا يقدرك على فعل الخير - المحترم.





أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن بدء التجهيز للتكفل بـ ٢٠٠ ألف أسرة من أجل مساعدة المتضررين من فيروس كورونا .