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رياضة

هل يفقد ليفربول لقب الدوري؟.. رئيس الاتحاد الاوروبي يجيب

السبت 28/مارس/2020 - 08:38 م
ليفربول
ليفربول
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عمرو ابوبكر
بات ليفربول على رأس الأندية التي قد يتحول حلمها إلى كابوس في الموسم الجاري، وقدم الريدز مع الدولي المصري محمد صلاح موسما تاريخيا قبل أزمة كورونا، وتفصله 6 نقاط فقط عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الذي غاب 30 عامًا، إذ يتصدر بريميرليج باكتساح مبتعدا عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه بفارق 25 نقطة قبل تسع جولات من إسدال الستار.

أكد السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه لا يعرف متى يمكن استئناف الموسم الحالي الذي توقف بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وضع 3 خطط بديلة وفقا للظروف.

وقال تشيفرين، في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا": "لا أحد يعرف متى سينتهي هذا الوباء".

وأضاف: "وضعنا خطط أ، ب أو ج لاستئناف النشاط في منتصف شهر مايو أو في يونيو أو حتى في آخر يونيو".

وأكد: "إذا لم نتوصل إلى ذلك، سنفقد الموسم على الأرجح".

وأتم قائلا: "هناك أيضًا إمكانية إنهاء هذا الموسم في بداية الموسم التالي، والذي سيتم تأجيله، ثم البدء بعد ذلك بقليل".

جدير بالذكر أنه تم تعليق النشاط الكروي في جميع أنحاء أوروبا تقريبًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لكن الوقت ينفد لإعادة بدء الدوريات في الوقت المناسب.
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