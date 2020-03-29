أول تجربة قيادة لسيارة كيا سورينتور 2021

كشفت شركة كيا عن سيارتها الجديدة كيا سورينتو موديل 2021 التي حصدت مدح كثير من مختبري السيارات للتصميم الخارجي لها

واشاد مستخمي السيارة بالمقصورة الداخلية لها والمزايا العديدة التي تتمتها بها مثل قدرة ركاب الصف الثالث على التحكم في فتحات التهوية بالإضافة إلى منافذ USB وشاحن مخصص لهم

كما تتميز لوحة عدادت السيارات الرقمية بتصميم هادئ ومريح للعين بالإضافة إلى المرايا الجانبية مزودة بتقنيات لرصد النقاط العمياء

وتتميز السيارة بلوحة إعدادت القيادة والتي بمجرد تشغيل إشارات الأنعطاف لمنح رؤية أفضل للسائق

وتتمتح تلك السيارة بمحرك ديزل سعة 2.2 لتر رباعي الأسطوانات والذي يولد قوة 198 حصان مع عزم دوران أقصة 440 نيوتن

تتوفر اختيارات أخرى مثل محرك هجين يجمع بين محرك تيربو بسعة 1.6 لتر وآخر كهربائي بسعة 44.2 كيلووات / ساعة لتكون القوة الإجمالية 227 حصان، مع عزم دوران أقصى 350 نيوتن.متر بينما يعمل المحرك الثالث بسعة 2.5 لتر وبقوة 277 حصان وعزم دوران أقصى 421 نيوتن.متر.