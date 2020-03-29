أول تجربة قيادة لسيارة كيا سورينتور 2021

كشفت شركة كيا
عن سيارتها الجديدة كيا سورينتو موديل 2021 التي حصدت مدح كثير من مختبري السيارات للتصميم الخارجي
لها
واشاد مستخمي
السيارة بالمقصورة الداخلية لها والمزايا
العديدة التي تتمتها بها مثل قدرة
ركاب الصف الثالث على التحكم في فتحات التهوية بالإضافة إلى منافذ USB وشاحن مخصص لهم
كما تتميز لوحة
عدادت السيارات الرقمية بتصميم هادئ ومريح للعين بالإضافة إلى المرايا الجانبية
مزودة بتقنيات لرصد النقاط العمياء
وتتميز
السيارة بلوحة إعدادت القيادة والتي بمجرد تشغيل
إشارات الأنعطاف لمنح رؤية أفضل للسائق
وتتمتح تلك
السيارة بمحرك ديزل سعة 2.2 لتر رباعي الأسطوانات والذي يولد قوة 198 حصان مع عزم
دوران أقصة 440 نيوتن
تتوفر اختيارات أخرى مثل محرك هجين
يجمع بين محرك تيربو بسعة 1.6 لتر وآخر كهربائي بسعة 44.2 كيلووات / ساعة لتكون
القوة الإجمالية 227 حصان، مع عزم دوران أقصى 350 نيوتن.متر بينما يعمل المحرك
الثالث بسعة 2.5 لتر وبقوة 277 حصان وعزم دوران أقصى 421 نيوتن.متر.