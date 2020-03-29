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سيارات

أول تجربة قيادة لسيارة كيا سورينتور 2021

الأحد 29/مارس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت شركة كيا عن سيارتها الجديدة كيا سورينتو موديل 2021 التي حصدت  مدح كثير من مختبري السيارات للتصميم الخارجي لها

 

واشاد مستخمي السيارة بالمقصورة الداخلية لها والمزايا  العديدة التي تتمتها بها مثل  قدرة ركاب الصف الثالث على التحكم في فتحات التهوية بالإضافة إلى منافذ USB  وشاحن مخصص لهم

 

 

كما تتميز لوحة عدادت السيارات الرقمية بتصميم هادئ ومريح للعين بالإضافة إلى المرايا الجانبية مزودة بتقنيات لرصد النقاط العمياء

 

وتتميز السيارة بلوحة إعدادت القيادة والتي بمجرد تشغيل إشارات الأنعطاف لمنح رؤية أفضل للسائق

وتتمتح تلك السيارة بمحرك ديزل سعة 2.2 لتر رباعي الأسطوانات والذي يولد قوة 198 حصان مع عزم دوران أقصة 440 نيوتن

 

 

 

تتوفر اختيارات أخرى مثل محرك هجين يجمع بين محرك تيربو بسعة 1.6 لتر وآخر كهربائي بسعة 44.2 كيلووات / ساعة لتكون القوة الإجمالية 227 حصان، مع عزم دوران أقصى 350 نيوتن.متر بينما يعمل المحرك الثالث بسعة 2.5 لتر وبقوة 277 حصان وعزم دوران أقصى 421 نيوتن.متر.

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