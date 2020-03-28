ابراهيم فايق ينفعل ع الهواء بسبب فوضى المركز الاعلامي لاتحاد الكرة

انفعل الاعلامي ابراهيم فايق، خلال تصريحاته الخاصة بالمركز الاعلامي الموازي لاتحاد الكرة الذي صدرت عنه بيانات خلال الايام القليلة السابقة.





واضاف فايق خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت ٢، أن اسامة اسماعيل انزعج بسبب ما يحدث خلال الفترة السابقة.





واشار فايق الى ان اسامة اسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، نفى كل ما يتردد من اخبار وبيانات من المركز الاعلامي الموازي للجبلاية.



