AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ابراهيم فايق ينفعل ع الهواء بسبب فوضى المركز الاعلامي لاتحاد الكرة

السبت 28/مارس/2020 - 10:20 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
عمرو ابوبكر
انفعل الاعلامي ابراهيم فايق، خلال تصريحاته الخاصة بالمركز الاعلامي الموازي لاتحاد الكرة الذي صدرت عنه بيانات خلال الايام القليلة السابقة.

واضاف فايق خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت ٢، أن اسامة اسماعيل انزعج بسبب ما يحدث خلال الفترة السابقة.

واشار فايق الى ان اسامة اسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، نفى كل ما يتردد من اخبار وبيانات من المركز الاعلامي الموازي للجبلاية.

وتابع فايق: انا صريح وهذه الفترة لن نرى الخطأ ونصمت عنه، ومن يعمل لصالح أحد ويجهز لنجاح أحد في الاتحاد لن نتركه، وما يحدث خطأ كبير. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسر إبراهيم: عاشور وإكرامي شخصيات قيادية وأتمنى لهما التوفيق

رمضان صبحي يكشف عن مكالمة محمد صلاح معه بعد وصول المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020

رمضان صبحي يفجر مفاجأة جديدة عن حجم إصابته.. تفاصيل

رمضان صبحي: هذا اللاعب الأفضل عالميا ومثلي الأعلى في الكرة

رمضان صبحي يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن الأهلي

لأول مرة.. رمضان صبحي يكشف كواليس خناقة بادجي كاملة

ترشيحاتنا

أول طبيب بيطري مصري يتوفي بفيروس كورونا في السعودية.. صور

أسنان ألماظ.. محمد رمضان يثير الجدل على إنستجرام

شاهد كيف طمأن مستشار الرئيس للصحة المصريين بشأن كورونا؟.. فيديو

التعليم العالي توضح حقيقة إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي

هل زادت فترة حضانة فيروس كورونا لـ 28 يوما..طبيب يجيب

9 معلومات رسمية عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشتوي والصيفي .. نسرين أمين تستعرض أنوثتها بـ 5 صور على إنستجرام.. شاهد

بـ عقد غريب.. نرمين الفقي بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها

لو بتطلبي أون لاين .. نصائح عند الاستلام للوقاية من فيروس كورونا