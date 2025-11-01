إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة بعد تأكد غياب مدافعه الهولندي جيريمي فريمبونج لمدة لا تقل عن ستة أسابيع، إثر إصابته في أوتار الركبة خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

اللاعب الذي انضم للريدز الصيف الماضي قادما من باير ليفركوزن مقابل 29.5 مليون جنيه إسترليني، لم يحظى ببداية مستقرة مع الفريق بسبب الإصابات المتكررة، إذ شارك في مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن تعاوده الإصابة مجددا.

ضربة جديدة في موسم صعب

تأتي إصابة فريمبونج لتزيد من متاعب المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي يعيش فترة صعبة مع الفريق بعد تراجع النتائج بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر، إذ فقد ليفربول صدارة جدول الدوري ليهبط إلى المركز السابع، كما ودع كأس كاراباو بعد الخسارة أمام كريستال بالاس.

وتعرض سلوت لانتقادات من جماهير الريدز بسبب اختياراته الفنية، إلا أنه أرجع الأمر إلى أزمة الإصابات التي ضربت الفريق، مؤكدًا أن غياب فريمبونج سيؤثر على التوازن الدفاعي للفريق في الأسابيع المقبلة.

وبحسب تقارير TalkSPORT، فإن إصابة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما ستُبعده حتى منتصف ديسمبر، ما يعني غيابه عن سلسلة من المباريات الحاسمة أمام أستون فيلا، ريال مدريد ومانشستر سيتي.

أزمة في مركز الظهير الأيمن

غياب فريمبونج يفتح الباب أمام تساؤلات حول من سيشغل مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة فقد اضطر سلوت إلى تجربة أكثر من لاعب في هذا المركز، من بينهم دومينيك سوبوسلاي وجو جوميز وكورتيس جونز وواتارو إندو.

أما الشاب كالفن رامسي، الظهير السابق لأبردين، فيعد الخيار الأقرب من الناحية الطبيعية، بعدما قدم أداء جيدا أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو، ما دفع بعض الجماهير للمطالبة بمنحه فرصة في مباريات الدوري.

تصريحات سلوت وإصابة مقلقة

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برينتفورد: "جيريمي ليس في حالة جيدة، لن يكون جاهزًا هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع المقبل. إصابته في أوتار الركبة تحتاج إلى وقت للتعافي".

ويرى محللون أن غياب فريمبونج في هذه المرحلة الحساسة قد يُصعب مهمة ليفربول في استعادة توازنه، خصوصًا في ظل ضغط المباريات محليا وأوروبا.

تأثير الغياب وجدول المباريات الصعب

سيفتقد ليفربول خدمات فريمبونج في مواجهات حاسمة ضد أستون فيلا، ريال مدريد، مانشستر سيتي، ونوتنجهام فورست، إضافة إلى مباريات أخرى أمام إيندهوفن، وست هام، سندرلاند وليدز يونايتد.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب قبل فترة الأعياد ليشارك في سلسلة لقاءات قوية أمام إنتر ميلان، برايتون وتوتنهام هوتسبر.

آمال في عودة قوية

رغم البداية الصعبة لمسيرته في أنفيلد، يأمل فريمبونج في استعادة مستواه سريعا والمشاركة في فترة الشتاء، خاصة مع احتمال غياب محمد صلاح عن الفريق للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ويعول جمهور الريدز على مرونة اللاعب الهولندي وقدرته على شغل أكثر من مركز في الجانب الأيمن ليكون أحد العناصر المؤثرة في المرحلة المقبلة.

