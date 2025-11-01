قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق

آرني سلوت
آرني سلوت
أمينة الدسوقي

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة بعد تأكد غياب مدافعه الهولندي جيريمي فريمبونج لمدة لا تقل عن ستة أسابيع، إثر إصابته في أوتار الركبة خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

اللاعب الذي انضم للريدز الصيف الماضي قادما من باير ليفركوزن مقابل 29.5 مليون جنيه إسترليني، لم يحظى ببداية مستقرة مع الفريق بسبب الإصابات المتكررة، إذ شارك في مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن تعاوده الإصابة مجددا.

ضربة جديدة في موسم صعب

تأتي إصابة فريمبونج لتزيد من متاعب المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي يعيش فترة صعبة مع الفريق بعد تراجع النتائج بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر، إذ فقد ليفربول صدارة جدول الدوري ليهبط إلى المركز السابع، كما ودع كأس كاراباو بعد الخسارة أمام كريستال بالاس.

وتعرض سلوت لانتقادات من جماهير الريدز بسبب اختياراته الفنية، إلا أنه أرجع الأمر إلى أزمة الإصابات التي ضربت الفريق، مؤكدًا أن غياب فريمبونج سيؤثر على التوازن الدفاعي للفريق في الأسابيع المقبلة.

وبحسب تقارير TalkSPORT، فإن إصابة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما ستُبعده حتى منتصف ديسمبر، ما يعني غيابه عن سلسلة من المباريات الحاسمة أمام أستون فيلا، ريال مدريد ومانشستر سيتي.

أزمة في مركز الظهير الأيمن

غياب فريمبونج يفتح الباب أمام تساؤلات حول من سيشغل مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة فقد اضطر سلوت إلى تجربة أكثر من لاعب في هذا المركز، من بينهم دومينيك سوبوسلاي وجو جوميز وكورتيس جونز وواتارو إندو.

أما الشاب كالفن رامسي، الظهير السابق لأبردين، فيعد الخيار الأقرب من الناحية الطبيعية، بعدما قدم أداء جيدا أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو، ما دفع بعض الجماهير للمطالبة بمنحه فرصة في مباريات الدوري.

تصريحات سلوت وإصابة مقلقة

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برينتفورد: "جيريمي ليس في حالة جيدة، لن يكون جاهزًا هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع المقبل. إصابته في أوتار الركبة تحتاج إلى وقت للتعافي".

ويرى محللون أن غياب فريمبونج في هذه المرحلة الحساسة قد يُصعب مهمة ليفربول في استعادة توازنه، خصوصًا في ظل ضغط المباريات محليا وأوروبا.

تأثير الغياب وجدول المباريات الصعب

سيفتقد ليفربول خدمات فريمبونج في مواجهات حاسمة ضد أستون فيلا، ريال مدريد، مانشستر سيتي، ونوتنجهام فورست، إضافة إلى مباريات أخرى أمام إيندهوفن، وست هام، سندرلاند وليدز يونايتد.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب قبل فترة الأعياد ليشارك في سلسلة لقاءات قوية أمام إنتر ميلان، برايتون وتوتنهام هوتسبر.

آمال في عودة قوية

رغم البداية الصعبة لمسيرته في أنفيلد، يأمل فريمبونج في استعادة مستواه سريعا والمشاركة في فترة الشتاء، خاصة مع احتمال غياب محمد صلاح عن الفريق للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ويعول جمهور الريدز على مرونة اللاعب الهولندي وقدرته على شغل أكثر من مركز في الجانب الأيمن ليكون أحد العناصر المؤثرة في المرحلة المقبلة.
 

نادي ليفربول نادي ليفربول الإنجليزي الهولندي جيريمي فريمبونج الهولندي آرني سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

كيف أثرت مستحضرات التجميل المصرية القديمة على طقوس الجمال؟

كيف أثرت مستحضرات التجميل المصرية القديمة على طقوس الجمال؟

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم.. بأسهل الخطوات

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

بالصور

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد