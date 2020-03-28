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بسبب كورونا..الصحة: فرق طبية لإسعاف الحالات التى يصعب نقلها من أماكنها

السبت 28/مارس/2020 - 10:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسامة علي

دعا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المتمثلة في ارتفاع درجة حرارة الجسم لـ 38 درجة، سعال جاف، وضيق تنفس التوجه إلى أقرب مستشفى حميات.



كما ناشد المتحدث بإسم وزارة الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية له،المستشفيات غير الحكومية والمستشفيات الجامعية إبلاغ وزارة الصحة بأى حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا داخلها، مؤكدا أن الحالات التى يصعب نقلها من داخل مثل هذه المستشفيات ستقوم الوزارة بتوجيه فريق طبى للتعامل معها فى اماكنها.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.


وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.


وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

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