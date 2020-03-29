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حوادث

المستفيد من الطعن .. النقض توضح هذه الحالة

الأحد 29/مارس/2020 - 12:03 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبد الله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها المستفيد من الطعن أمام المحاكم .

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحًا من الآخرين وذلك التزامًا بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة ٢١٨ / ٢،١ من قانون المرافعات هي أن يكون الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .
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