تبرئة الكلاب والقطط.. نجوم الفن يطلقون حملة توعية ضد فيروس كورونا





ونشر شريف رمزي فيديو خاص بالحملة العديد شارك فيه العديد من النجوم منهم "شرين رضا واحمد فهمي ولقاء الخميسي و شريف رمزي وعلا رشدي وهنادي مهنا" وغيرهم من النجوم.





كانت منظمة الصحة العالمية أكدت في بيان أن الكلاب والقطط لاينقلون فيروس كورونا المستجد وفقا لعدد من الدراسات التي أجراها العديد من العلماء و الباحثون.









يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلي576 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 6حالات وفاة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 121









شارك عدد من نجوم الفن في حمله جديدة للتوعيه من فيروس كورونا المستجد، وتتضمن عدم نقل الكلاب والقطط للفيروس حسب منظمة الصحة العالمية.