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فن

يومي باظ تاني.. رسالة غامضة من شيكو على إنستجرام

الأحد 29/مارس/2020 - 07:38 ص
شيكو
شيكو
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مصطفى كرم

شارك الفنان شيكو جمهوره بصورة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر شيكو بالصورة من فيلمه الأخير قلب أمه، وعلق عليها قائلا: "يومي باظ تاني".

وانهالت عليه التعليقات من متابعية وجاءت بين "الدولة مجدي تختوخ وكردي" و "أحلي شيكو في الدنيا" و "هتعدي يا شيكو إن شاء الله".

ويشارك شيكو في مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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