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رياضة

الحضري يوجه رسائل لـ أحمد فتحي وعاشور وشيكابالا والخطيب.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 07:09 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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ياسمين تيسير
وجه عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق عددا من الرسائل لـ نجوم الكرة المصرية.

وطالب الحضري في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أحمد فتحي نجم الأهلي بضرورة التجديد للفريق والاستمرار مع المارد الأحمر. 

وأكد الحضري أن حسام عاشور قائد الأهلي يجب أن يحدد القرار الأنسب له بشأن الاعتزال أو الرحيل عن الأهلي، مضيفا أنه متفهم لموقف اللاعب بشأن رغبته في الاستمرار في الملاعب.


ووجه الحضري رساله تهنئة لـ محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك عقب تتويج الفريق ببطولة السوبر المصري والافريقي. 

وأكد الحضري ان محمود الخطيب رئيس الأهلي أسطورة من الصعب أن تتكرر ويدير النادي بشكل رائع، ويكن له الكثير من الحب والاحترام.

كما وجه الحضري رساله لـ عماد متعب نجم الاهلي السابق بضرورة الحفاظ على صحته والاهتمام بها وألا يقلق جماهيره عليه مرة أخرى.

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