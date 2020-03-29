الحضري: ندمان على الهروب من الأهلي والانضمام لـ الزمالك





وقال الحضري في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت": قرار الهروب من الأهلي كان خاطئا.. الزمن لو عاد بي لن أكرر ذلك التصرف مرة أخرى".













وتابع الحضري أن انضمامه للزمالك كان قرارا خاطئا أيضا خاصة أنه لم يكن موفقا في تلك الفترة. وأضاف الحضري أن الأهلي هو من صنع أسطورة الحضري وكان السبب الرئيسي في الحصول على جائزة افضل حارس في أفريقيا.

كشف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق عن ندمه الشديد لرحيله عن الأهلي المفاجئ وسفره لـ الانضمام لـ سيون السويسري بعد أن لعب مع المارد الأحمر 14 موسما.