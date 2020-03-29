انتقل عن طريق النقود.. وفاة سائق تاكسي بعد إصابته بفيروس كورونا من راكب





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الصحة أعلنت أمس، وفاة سائق تاكسي بالغ من العمر 42 عاما، في إحدى المقاطعات غرب بريطانيا بعد إصابته بفيروس كورونا.





ووفقا للتقرير الطبي، فإن السائق انتقل إليه الفيروس من خلال تداول النقود من أحد الركاب المصابين بالفيروس الذي ركب السيارة وطلب توصيله لأحد المستشفيات، يبدو أنه كان ذاهبا للحجر الصحي.





وشعر السائق بضيق تنفس شديد، فذهب إلى أقرب إسعاف في الشارع، وقاموا بفحص عينه وثبتت إيجابيتها وأنه مصاب بالفيروس، ولم تمر ساعات وأعلنت الصحة أنه توفى.



بات فيروس كورونا فزاعة تخيف سكان العالم كله، فالجميع الآن يتوخون الحظر منه والحكومات تصدر قرارات صارمة لحفظ حياة الشعوب من الإصابة بذلك الوباء.