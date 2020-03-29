AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

انتقل عن طريق النقود.. وفاة سائق تاكسي بعد إصابته بفيروس كورونا من راكب

الأحد 29/مارس/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
بات فيروس كورونا فزاعة تخيف سكان العالم كله، فالجميع الآن يتوخون الحظر منه والحكومات تصدر قرارات صارمة لحفظ حياة الشعوب من الإصابة بذلك الوباء. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الصحة أعلنت أمس، وفاة سائق تاكسي بالغ من العمر 42 عاما، في إحدى المقاطعات غرب بريطانيا بعد إصابته بفيروس كورونا. 

ووفقا للتقرير الطبي، فإن السائق انتقل إليه الفيروس من خلال تداول النقود من أحد الركاب المصابين بالفيروس الذي ركب السيارة وطلب توصيله لأحد المستشفيات، يبدو أنه كان ذاهبا للحجر الصحي. 

وشعر السائق بضيق تنفس شديد، فذهب إلى أقرب إسعاف في الشارع، وقاموا بفحص عينه وثبتت إيجابيتها وأنه مصاب بالفيروس، ولم تمر ساعات وأعلنت الصحة أنه توفى.
انتقل عن طريق النقود.. وفاة سائق تاكسي بعد إصابته بفيروس كورونا من راكب
انتقل عن طريق النقود.. وفاة سائق تاكسي بعد إصابته بفيروس كورونا من راكب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خروج سائق المهندس الكندى المصاب بفيروس كورونا من الحجر الصحي

الصحة: ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا إلى 59 حالة

يرتفع إلى 6 .. الصحة: وفاة 2 وتسجيل 30 إصابة بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.. وفاة حالتين جديدتين لإيطالية ومصري.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 196 حالة

الصحة: تسجيل 196 حالة مصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة و26 متعافيا

هل تساعد الغَرغَرة بغسول الفم على الوقاية من كورونا.. الصحة العالمية تجيب

ترشيحاتنا

أحمد حسن يكشف حقيقة انتقال عمر جابر لـ النادي الأهلي

بعد إصابته بـ كورونا.. بوريس جونسون لـ الشعب البريطاني: الأسوأ قادم

الحضري يكشف تفاصيل مثيرة عن كأس العالم بروسيا.. ويؤكد: أبوريدة كنز حقيقي

أسعار العملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

محمد رزق: حققت حلم والدي بالانضمام للأهلي.. فيديو

الصحة العالمية تكشف سرا جديدا عن فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أول أعضاء العائلة الملكية في إسبانيا بفيروس كورونا .. وفاة الأميرة ماريا تيريزا

صور نادرة لـ إليسا قبل 20 عاما.. شاهد

تحصن الجسم ضد كورونا.. القهوة تضعف جهاز المناعة في هذه الحالة فقط