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الاتصالات: نعمل على رفع كفاءة الإنترنت الفترة المقبلة.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، إن الوزارة قررت تقديم لفتة إجلال واحترام لكل الأطباء الذين يسهرون ليلًا ونهارًا لمقاومة الوباء، ولذلك قررت التواصل مع وزراة الصحة لتقديم كشف بأسماء الأطباء بالمستشفيات وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل مجانى.

وأضاف وزير الاتصالات، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الاتصالات تعمل على مساندة الوزارات التى تقدم خدمات حيوية لمواجهة الوباء "فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أنه تم اقتراح مبادرة لتوفير إمكانية الدخول لكل المواقع التى تتيح عليها وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى المناهج مجانًا وذلك لمتابعة دروسهم.

وتابع أن شبكة الاتصالات فى مصر تواجه أحمال غير مسبوقة، موضحًا أن خطة رفع كفاءة الإنترنت فى مصر التى نفذتها الدولة العام الماضى.

ساهمت فى تحمل الضغط العالى والاستخدام فى تلك الأيام، مشيرًا إلى أن خطة رفع كفاءة الإنترنت قدرت بـ30 مليار جنيه، ورفعت متوسط سرعة الإنترنت فى مصر 6 أضعاف.

وأكد أن وزارة الاتصالات تعمل على رفع كفاءة الإنترنت في الفترة المقبلة لمواجهة زيادة الاستخدام، وذلك نتيجة لتواجد المواطنين فى المنازل لأوقات طويلة.

وأوضح أن المواقع التى ندخل عليها تعانى من زيادة الأحمال، من كل دول العالم، مشيرًا إلى أن البطء فى بعض الأحيان يكون من المواقع وليس من الضروروة من الشبكة.
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