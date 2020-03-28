هل انخفضت سرعة الانترنت في مصر مؤخرا.. وزير الاتصالات يرد.. فيديو

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه تقرر توفير 3000 دقيقة و10 جيجا لكل فرد من الأطباء والاطقم الطبية في مستشفيات العزل بالمجان هذا الشهر للتواصل مع اسرهم أثناء فترة تواجدهم في فترة العزل.





وأضاف عمور طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتشارك في تلك المبادرة مع شركات الاتصالات الأربعة والتي تتحمل تكلفة تلك المبادرة وتلك المبادرة للأطباء المتواجدين في مستشفيات العزل".





وتابع عمرو طلعت:" شبكة الإنترنت تتأثر لأن أنماط الاستخدام والأحمال على شبكة الاتصالات في مصر ضخمة"، مضيفا:" 30 مليار جنيه تكلفة رفع الكفاءة حوالي 6 اضعاف وهذا المشروع جعل الشبكة تستوعب وتتحمل أحمال اليوم".





واكمل عمرو طلعت:" الخوادم والمواقع المتواجدة خارج مصر التي تضم المحتوى تتعرض إلى اختناقات لانها عليها احمال غير مسبوقة وليس من الضروري ان يكون التباطؤ من الشبكة ولكن من الخوادم والمواقع"، وترتفع سرعة الانترنت من 5.7 ميجا و30 ميجا".



