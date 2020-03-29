لربات المنازل.. إزاي تنزلي السوق بدون ما تتصابي بفيروس كورونا؟.. اعرفي التفاصيل

استعرض برنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، تقريرا يوضح كيفية التعامل فى الأسواق بدون الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد -19"، ، حيث وجه التقرير مجموعة من النصائح للمواطنين عليهم اتباعها لجنب الاصابة بفيروس كورونا.





ونصح التقرير، بضرورة تجنب النزول للشراء فى الأوقات المزدحمة، وذلك لضمان التسوق الآمن بدون عدوى فيروس كورونا، و وتجنب لمس الوجه أثناء عمليات الشراء والتجول فى المتاجر، وتعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المتجر، وتجنب لمس المنتجات على الأرفف التى لن تشتريها.





وأضاف التقرير بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق، بالإضافة إلى حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين، كما نصح بضرورة الـ دفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي اذا أمكن.



