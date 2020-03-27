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توك شو

هاني الناظر يوضح كيفية التخلص من الجوانتي والكمامة خوفا من الكورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:38 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هاني الناظر، خبير الأمراض الجلدية، إنه لا داعي أن يستخدم المصريون الكمامة وهم جالسين في البيت؛ لافتا أنه في حال وجود مرض في البيت لا بد من ارتدائها

ونصح الناظر، خلال حلقة اليوم من برنامج " مصر تستطيع"،  والذي يقدمه الإعلامي " أحمد فايق "، على فضائية " دي ام سي"، ربات البيوت أن يرتدين القفازات أثناء تنظيف الأرضيات الحمام بالكلور، مطالبا المصريين بعدم استخدام الكلور في الأرضيات أو أن يلمس الجلد.

وتابع الناظر،: "أنا مش محتاج ألبس القناع أو الجونتي وأنا ماشي في الشارع، بس لو أنا رايح أقبض وهقرب من الناس في الشارع عشان أدخل على ماكينة الصرف ألبسهم وأقبض ثم أقلعهم وأقصهم بالمقص لضمان عدم استخدامها مرة أخرى".

وشدد الناظر على ضرورة تطهير اليدين بالحكول باستمرار لقطع الفيروسات.
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