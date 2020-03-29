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رياضة

إصابة حارس مرمى برشلونة السابق بفيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 11:00 ص
رشدي رتشبر
رشدي رتشبر
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محمد السعيد
أصيب التركي رشدي رتشبر حارس مرمى فريق برشلونة السابق، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكرت إيسيل رتشبر زوجة حارس مرمى برشلونة  السابق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة رشدي رتشبر بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت زوجة حارس مرمى فريق برشلونة السابق، أنها خضعت لفحوصات هي وأولادها بعد إصابة رشدي رتشبر بفيروس كورونا، وجاءت النتائج سلبية.

وتسبب فيروس كورونا في إصابة العديد من نجوم الكرة، خلال الفترة الماضية، أبرزهم باولو ديبالا وماتويدي من يوفنتوس، ومالديني نجم ميلان السابق ونجله، وميكيل أرتيتا مدرب فريق آرسنال.
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