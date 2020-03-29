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أخبار البلد

القوى العاملة: 1.2 مليون عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن

الأحد 29/مارس/2020 - 01:48 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
  • وزير القوى العاملة:
  • 1.2 مليون عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة حتى الآن
  • تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية العمالة غير المنتظمة
  • القوى العاملة توضح طريقة تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة


كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة تخطى اليوم الأحد، المليون بنحو 200 ألف عامل مسجله نصف مليون عامل في يوم واحد.


وأكد الوزير أنه يتابع، على مدار الساعة يوميا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و200 ألف بتسجيل أنفسهم.


وقال سعفان إنه يجري تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها  وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.


وشدد وزير القوى العاملة على أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة  الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وأكد سعفان ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لرعايتها في تلك الظروف الاستثنائية، موضحا كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

·     الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

·     اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

·     اختيار اضغط هنا للتسجيل.

·     املأ بيانات الاستمارة.

·     اضغط  على إرسال.

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