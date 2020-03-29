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اقتصاد

البورصة تخسر ملياري جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام تعاملات أول الأسبوع

الأحد 29/مارس/2020 - 01:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع على تباين مؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الاسهم القيادية وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة.

انخفض رأس المال السوقي الاسهم المقيدة بنحو ملياري جنيه مسجلا مستوى 537.9 مليار جنيه مقابل 539.9 مليار جنيه.

انخفاض مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.5% مسجلا 9760 نقطة.. ارتفع مؤشر إيجي إكس ٧٠ للأسهم المتوسطة بنسبة 1.9% مسجلا مستوى 978 نقطة. 

وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الذي يضم أسهم مؤشرا ايجي اكس 30 وايجي اكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.19% مسجلا مستوى 1038 نقطة.
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