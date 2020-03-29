وزير النقل: ضوابط بالمترو لمنع تكدس الركاب قبل فترة الحظر.. صور

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولاته التفقدية اليوم، الأحد، للاطمئنان على عدم تكدس الركاب بوسائل النقل وتقديم جميع التسهيلات لهم، مع استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تفقد الوزير بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني.





وشاهد الوزير مرور أكثر من 10 قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين، واطمأن على زمن التقاطر وعلى عدم تكدس الركاب، ثم توجه بعدها إلى غرفة التحكم المركز لمتابعة حركة جميع القطارات.





ووجه باستمرار الدفع بـ ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر، وأن يكون آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساءً، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، خاصة أنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة ٧.١٥ مساءً.





وأشار إلى أنه تمت زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى ٤١ قطارا بدلا من ٣٤ قطارا بزيادة ٧ قطارات، وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى ٢٧ قطارا بدلا من ٢٢ قطارا بزيادة ٥ قطارات، وتشغيل ٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لا يزيد على ٤ دقائق.





ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالنشر على 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول، والتنسيق مع الشركة الموردة لـ٦ قطارات مكيفة للخط الثاني بضغط البرنامج الزمني للتوريد ليصل أول قطار في أبريل ٢٠٢١ بدلا من ديسمبر ٢٠٢١ مع ضغط البرنامج الزمني لتوريد ٣٢ قطارا للخط الثالث ليصل أول قطار في يونيو ٢٠٢٠ بدلا من ديسمبر ٢٠٢٠.