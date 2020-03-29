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أخبار العالم

إعلان جديد من السعودية .. تعافي 29 ووفاة 4 و96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 02:59 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
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عبدالله قدري
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1299 حالة حتى الآن.


وكشف المتحدث الرسمي عن وفاة 4 مقيمين، ليرتفع عدد الوفيات من الفيروس إلى 8 حالات.

وزف العبدالعالي بشرى تعافي 29 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 66 متعافيًا.

وأوضح متحدث "الصحة" أن من الحالات الـ96 المسجلة 28 حالة ارتبطت بالسفر، والـ68 حالة الأخرى ارتبطت بمخالطة اجتماعية لحالات سابقة.

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