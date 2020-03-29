وزير الرياضة يبحث مع الخارجية والطيران المدني والصحة إجراءات إعادة اللاعبين المصريين الموجودين بالخارج

فى إطار متابعة أوضاع اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج والذين تعذر عودتهم إلى مصر بسبب تعليق حركة الطيران، قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية وفى مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الطيران المدنى، بالإضافة للتنسيق الجارى مع المهندس ياسر إدريس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية لتحديد كشوف بأسماء اللاعبين المتواجدين خارج مصر والذين كانوا مشاركين بالعديد من البطولات والمعسكرات الخارجية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشأن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة اللاعبين المتواجدين بمختلف دول العالم ووفقًا لمقتضيات وإمكانيات تسيير رحلات جوية لإعادتهم في أقرب وقت ممكن.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشأن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة اللاعبين المتواجدين بمختلف دول العالم ووفقًا لمقتضيات وإمكانيات تسيير رحلات جوية لإعادتهم في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسير في ضوء قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن توجيهات رئيس الجمهورية بالمتابعة الكاملة لأوضاع جميع المصريين المتواجدين بالخارج ، ومنهم اللاعبين الذين كانوا متواجدين للمشاركة في معسكرات وبطولات خارجية وتعذر عودتهم نتيجة الإجراءات الدولية الخاصة بوقف حركة الطيران الدولى.