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رياضة

وزير الرياضة يبحث مع الخارجية والطيران المدني والصحة إجراءات إعادة اللاعبين المصريين الموجودين بالخارج

الأحد 29/مارس/2020 - 04:26 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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ريهام بكير
فى إطار متابعة أوضاع اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج والذين تعذر عودتهم إلى مصر بسبب تعليق حركة الطيران، قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية وفى مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الطيران المدنى، بالإضافة للتنسيق الجارى مع المهندس ياسر إدريس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية لتحديد كشوف بأسماء اللاعبين المتواجدين خارج مصر والذين كانوا مشاركين بالعديد من البطولات والمعسكرات الخارجية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتضمنة تعليق حركة الطيران الدولى.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشأن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة اللاعبين المتواجدين بمختلف دول العالم ووفقًا لمقتضيات وإمكانيات تسيير رحلات جوية لإعادتهم في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسير في ضوء قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن توجيهات رئيس الجمهورية بالمتابعة الكاملة لأوضاع جميع المصريين المتواجدين بالخارج ، ومنهم اللاعبين الذين كانوا متواجدين للمشاركة في معسكرات وبطولات خارجية وتعذر عودتهم نتيجة الإجراءات الدولية الخاصة بوقف حركة الطيران الدولى.

وأوضح وزير الرياضة أنه يتم التنسيق بالتوازي مع وزارات الخارجية والطيران المدنى والصحة لمتابعة الانتهاء من كافة الإجراءات والخاصة بشأن مواعيد وصول اللاعبين وذلك لاتخاذ الإجراءات والضوابط الصحية المتبعة في شأن عودة المصريين من الخارج بما يضمن سلامتهم حال عودتهم إلى أرض الوطن.
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