أهلي جدة يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية بشأن أزمة دجانيني

قالت صحيفة الرياضية السعودية إن نادي أهلي جدة السعودي، لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس"، بشأن استئناف الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القاضي بحصول نادي سانتوس لاجونا المكسيكي على حكم، يلزم الفريق الجداوي بدفع 7.5 مليون دولار، قيمة الدفعتين الثانية والثالثة من صفقة انتقال المهاجم دجانيني تفاريس إضافة إلى 745 ألف دولار غرامة تأخير.





وقال دانتي إليزالدي رئيس نادي سانتوس، لـ "الرياضية"، إن الأهلي تأخر في تسديد الدفعة الثالثة، مستغربًا من تأخره في الدفع.





وتابع: "هزمنا الأهلي في فيفا، وسنهزمه في كاس، لكنَّ القضية ما زالت معلَّقة هناك" .









وواصل: "نطالب بجميع المبالغ المتأخرة، إضافة إلى ما يُقدَّر بـ 10 في المئة من جميع المبالغ المتأخرة" .







وأوضح رئيس سانتوس لاجونا أن الأهلي تأخر أكثر من خمسة أشهر في تسديد الدفعة الثانية، المستحقة في يناير الماضي، والدفعة الثالثة أيضًا، المقدَّرة بـ 3.75 مليون دولار، والمستحقة في يوليو الماضي .



