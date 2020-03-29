AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

دعوى التزوير الأصلية.. النقض توضح هذه الحالة

الأحد 29/مارس/2020 - 06:37 م
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي دعوي التزوير الأصلية.

جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الشارع في المادة ٥٩ من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل. ومن ثم فهى بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائمًا أبدأ لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلًا عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على رأى محكمة النقض فى قانونية المراسلات الإلكترونية بالتعاقدات المدنية والتجارية

النقض توضح أركان جريمة الزنا.. ومهلة الثلاثة أشهر لـ الزوج المخدوع.. تعلق نفقة المتعة على هذا السبب..دعاوى الميراث تثبت بالنسب بالإقرار للمسلمين وغيرهم.. ولا علاقة لها بصحة الزواج

الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع

21 أبريل.. الحكم على 6 مسئولين بجمارك ميناء بدر لاتهامهم بالتزوير

حجية الرسائل الإلكترونية.. النقض توضح صحة الوسيلة في الطعن

اليمين الحاسمة.. محكمة النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

شيما الحاج تثير الجدل بـ فيديو راقص وتداعب متابعيها

شاهد.. تعقيم القوات المسلحة لميدان العتبة وحى الموسكى ومنطقة الأسواق التجارية لمواجهة فيروس كورونا

الكاف يحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائي أبطال أفريقيا

مواطن يرفض الحجر الصحي لزوجته ويهدد الطاقم الطبي بالقتل.. فيديو

مفاجأة غير متوقعة.. شاهد التموين تكشف عن قرارات جديدة عن البطاقات

إيران تسجل رقما كارثيا لأعداد وفيات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور