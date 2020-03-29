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رياضة

يوفينتوس يحاول خطف نجم باريس سان جيرمان

الأحد 29/مارس/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يبحث نادي يوفنتوس خلال الصيف المقبل، الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم باريس سان جيرمان.

إيكاردي، انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، قادمًا من إنتر ميلان، في انتقالات الصيف الماضي، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء. 

وكشفت صحيفة توتو سبورت، اليوم الأحد، أن اليوفي اتفق مع النادي الباريسي على خطة تمكنه من خطف المهاجم الأرجنتيني، دون العودة إلى إنتر. 

الصحيفة الإيطالية، أوضحت أن السيدة العجوز يسعى إلى إغراء نادي العاصمة الفرنسية باريس، من أجل شراء إيكاردي، ومن ثم إقحامه في صفقة تبادلية. 

وينص بند الشراء على أحقية سان جيرمان في دفع 70 مليون يورو، أو 85 مليونًا، حال قرر بيعه إلى أي نادٍ إيطالي. 

وينوي يوفنتوس، بعد شراء باريس المهاجم الأرجنتيني، عرض أحد لاعبيه على النادي الفرنسي، في صفقة تبادلية، وهم: باولو ديبالا، دوجلاس كوستا، ميراليم بيانيتش، أو ماتياس دي تشيليو.
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