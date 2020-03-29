تحرير 212 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 212 محضر تموينى بنطاق المحافظة ضمن الحملات التفتيشية اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة عن اليوم 29 مارس على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع استغلال المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .





حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن استمرار شن الحملات اليومية تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية ، أسفرت عن تحرير 85 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 127 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات آخري.





وأضاف بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخزن مواد غذائية وضبط 107 جركن مواد سائلة ، 4 تنك كلور ، 75 كرتونة أريال ، 150 كرتونة منظف مدون عليها فلاش ، 20 برميل بلاستيك صابون سائل ، 500 كرتونة معطر ، 200 كرتونة مستر كلير ، 150 كرتونة مجهولة المصدر ، 20 كرتونة تايد جميعهم مجهولة المصدر ، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بالباجور وتم التحفظ على 17 كجم لحوم منتهية الصلاحية .





كما تم تحرير عدد 2 محضر جنح بأشمون ضد أصحاب محلات مواد غذائية وبقاله وتم التحفظ على 13 كجم أسماك ، 2 كجم برجر ، 3 جركن زيت زنة 20 كجم للجركن جميعهم مجهولة المصدر .





وقد أكد محافظ المنوفية على ضروة مواصلة شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المنتجات ، ومشددًا بعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظًا على حقوق المواطنين.