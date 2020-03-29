AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد المصرى للخماسي الحديث يطلق حملة (حماية عشان أهالينا)

الأحد 29/مارس/2020 - 08:17 م
اتحاد الخماسي الحديث
اتحاد الخماسي الحديث
Advertisements
حسن العمدة
قام الاتحاد المصري للخماسي الحديث بإطلاق مبادرة لدعم الأسر المحتاجة من موظفين وعمال الاتحاد و عمال باليومية لتوفير أهم احتياجاتهم في الظروف التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وتهدف الحملة لتوفير الوسائل الاحترازية و المنظفات و البضائع و الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية للأسر غير القادرة حيث شارك في الحملة، لاعبي المنتخب القومى الخماسي الحديث وقاموا بمناشدة جميع الاتحادات الرياضية والمدربين وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بالمجال الرياضى بالمشاركة فى المبادرة.

وتأتي مبادرة "حماية عشان أهالينا" تحت رعاية مجلس الوزراء، ويعد اتحاد الخماسي الحديث هو أول اتحاد للعبة فردية يشارك في هذه المبادرة.

وانطلاقا من إحساس أبطالنا بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد و العالم أجمع و الذى آثر على الجميع على كافة المستويات و الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الرياضية و الاجتماعية تلاقت أهداف أبطالنا فى عمل حملة من دخلهم الخاص لدعم من كان يقف بجانبهم و يساعدهم لاستكمال مشوارهم فى التدريب من أجل التألق و رفع اسم و علم مصر عاليا فى المحافل القارية و العالمية والأولمبية من موظفين و عمال و عمالة يومية هم من فى أشد الاحتياج الآن نظرا للظروف الحالية إلى الدعم ( المعنوى و المادى و الاجتماعى). 

لذلك كانت هذه الجملة و المبادرة انطلاقا من الأبطال إلى المدربين ثم أولياء الأمور انتهاء بمجلس إدارة الاتحاد من ( أموالنا الخاصة ) بتوفير تلك الاحتياجات مع أحد المبادرات الخيرية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء (مبادرة حماية علشان أهالينا) .

وأشار المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث إن المبادرة تأتي ضمن الدور المجتمعي الذي يلتزم به الاتحاد في دعم الأسر الغير قادرة في ظل الظروف التي تمر بها مصر و العالم كله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الاتحاد المصرى للخماسى يوقع على حائط المشاهير الأولمبيين بـ مدينة لوزان

كل شيء على ما يرام.. رئيس الخماسي الحديث: مصر آمنة من أى إصابات بالكورونا

رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يزور الأكاديمية العربية بالإسكندرية.. صور

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

بعد التتويج بذهبية كأس العالم.. منتخب مصر للخماسي الحديث يزور مستشفى 57357

بعد الإسكواش.. اتحاد مصري جديد يعلن إيقاف النشاط الرياضي

ترشيحاتنا

بينهم مصريون.. الإمارات تسجل 102 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة

شو إعلامي.. تراشق لفظي بين عصام الحضري ومدرب حراس منتخب مصر

انتحار وزير مالية ألماني تحت قطار سريع.. وكورونا يقترب من ملكة بريطانيا

لكل من حزن على إغلاق الحرم المكي والمسجد النبوي.. اقرأ هذه الرسالة

إيران تسجل رقما كارثيا لأعداد وفيات كورونا

وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

AdvertisementS

شرف ليك تعدي من أمام بابه.. رد قاسي من نجم الزمالك على تصريحات عصام الحضري

شو إعلامي.. تراشق لفظي بين عصام الحضري ومدرب حراس منتخب مصر

الكاف يحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائي أبطال أفريقيا

بعد تصريحه بـ عندي كلام كتير.. عضو مجلس الأهلي يرد على مؤمن زكريا

صفقة الموسم.. الأهلي يخطط لحسم ضم إيريك تراوري نجم بيراميدز

باحتفال كهربا.. كيف رد الاهلي على خلافات الفولت العالي مع الزمالك

مصطفى يونس في حوار ناري لـ صدى البلد: علاقتي بالخطيب انقطعت.. وفايلر لا يشبه جوزيه.. وهذا سر فشل برنامجي بقناة الزمالك

أحمد الشناوي يقترب.. كواليس صفقة منتظرة بين الأهلي وبيراميدز .. تفاصيل

الشكاوى مستمرة.. الحرب تشتعل بين كهربا والزمالك فى الفيفا.. تفاصيل

10 تصريحات مثيرة لـ عصام الحضري حول مسيرته الكروية.. تعرف عليها

أخبار الرياضة.. إكرامي يوقع رسميا لـ بيراميدز.. الكاف يحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك.. الحرب تشتعل بين كهربا والقلعة البيضاء

الوداد يستعد لاستقبال خبر سار قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. دوللي شاهين تثير الجدل على الشاطئ.. والجمهور: فرحتينا في زمن كورونا

بمكياج صاخب.. طليقة ماجد المصري تثير الجدل برسالة غامضة

الدنيا وما فيها.. شاهد.. الفنان محمد عز برفقة زوجته وأولاده