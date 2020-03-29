الاتحاد المصرى للخماسي الحديث يطلق حملة (حماية عشان أهالينا)

قام الاتحاد المصري للخماسي الحديث بإطلاق مبادرة لدعم الأسر المحتاجة من موظفين وعمال الاتحاد و عمال باليومية لتوفير أهم احتياجاتهم في الظروف التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.





وتهدف الحملة لتوفير الوسائل الاحترازية و المنظفات و البضائع و الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية للأسر غير القادرة حيث شارك في الحملة، لاعبي المنتخب القومى الخماسي الحديث وقاموا بمناشدة جميع الاتحادات الرياضية والمدربين وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بالمجال الرياضى بالمشاركة فى المبادرة.





وتأتي مبادرة "حماية عشان أهالينا" تحت رعاية مجلس الوزراء، ويعد اتحاد الخماسي الحديث هو أول اتحاد للعبة فردية يشارك في هذه المبادرة.





وانطلاقا من إحساس أبطالنا بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد و العالم أجمع و الذى آثر على الجميع على كافة المستويات و الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الرياضية و الاجتماعية تلاقت أهداف أبطالنا فى عمل حملة من دخلهم الخاص لدعم من كان يقف بجانبهم و يساعدهم لاستكمال مشوارهم فى التدريب من أجل التألق و رفع اسم و علم مصر عاليا فى المحافل القارية و العالمية والأولمبية من موظفين و عمال و عمالة يومية هم من فى أشد الاحتياج الآن نظرا للظروف الحالية إلى الدعم ( المعنوى و المادى و الاجتماعى).





لذلك كانت هذه الجملة و المبادرة انطلاقا من الأبطال إلى المدربين ثم أولياء الأمور انتهاء بمجلس إدارة الاتحاد من ( أموالنا الخاصة ) بتوفير تلك الاحتياجات مع أحد المبادرات الخيرية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء (مبادرة حماية علشان أهالينا) .





وأشار المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث إن المبادرة تأتي ضمن الدور المجتمعي الذي يلتزم به الاتحاد في دعم الأسر الغير قادرة في ظل الظروف التي تمر بها مصر و العالم كله.



