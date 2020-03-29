كيف تصارع الوقت وتكسب؟

"فيروس كورونا " "أو كوفيد19 " غير حياتنا بشكل كبير.. فالأغلبية منا يبقي لفترات بالمنزل تجنبا للمرض وبالتالي اصبح لدينا وقت أكثر ربما للاقتراب من بعض وتنفيذ أشياء كنا نؤجلها من قبل ، ولأن الانسان مخلوق له عاداته فالطريقة التي نصرف فيها الوقت تخضع بشكل كبير لعاداتنا ومعظم الناس يفعلون ذلك بدون وعي.









"مريل دوجلاس "خبير ادارة الوقت يقول إن الطريقة التي تمضي بها الوقت تحدد كيف تعيش حياتك والتي تظهر من خلالها شخصيتك فالغد متصل باليوم مثلما يتصل اليوم بالأمس .









وللأسف معظمنا لايفكر في الأهداف التي نعيش من أجلها فنحن نتفاعل مع الضغوط التي حولنا من قبل الناس أو الأشياء التي يفرضونها علينا، لذلك اذا أردت أن تسيطر علي وقتك وحياتك عليك أن تفكر ماهي أهدافك أنت بذاتك بدون أن ينوب أحد عنك في ذلك وعليك ان تجتهد في تحقيق هذه الأهداف .









وقد تعلمت دائما ان أخطط وقتي وأحدد أهدافي التي أنوي تحقيقها وأقسمها حسب أولوياتها وأسعي في تنفيذ الأكثر اولوية ثم الأقل اولوية .









ويؤكد دوجلاس أن علينا التركيز علي شيئين أو ثلاثة نود تحقيقها بدلا من الأشياء الصغيرة من هنا وهناك مع أهمية تفصيل أهدافك الي أهداف أصغر منها ويمكن تحقيقها وعندما نحدد الأهداف ونحدد أولوياتها بحسب الأهمية سنتذكر دائما أن هناك قاعدة هامة تعرف بمبدأ "باريتو " تؤكد أننا اذا رتبنا الأشياء حسب قيمتها فان 80% من القيمة سوف تأتي من 20% من الأشياء بينما 20% من القيمة سوف تأتي من 80% من الأشياء ولكي نكون أكثر فاعلية ورضا عن طريقة استخدام وقتنا علينا أن نركز علي 20% من النشاطات ذات الأهمية والقيمة العالية وهذه سوف تمثل أفضل استخدام لهذا الوقت.









والسؤال الآن كيف نصارع الوقت ونكسب ؟

" جانيت هيبارد " الخبيرة في إدارة الوقت تؤكد أن علينا أن ندقق في استخدام الوقت بأن نحتفظ بمذكرات أو يوميات مبسطة لمدة أسبوعين لتحديد أين وكيف أمضيت وقتك.. أيضا مهم جدا توخي الصبر في تنفيذ المهام لأن فضيلة الصبر تقلل من البدايات الخاطئة وتقلل من تكرار الأزمات .









تحكم في وقتك بعد التخطيط لكيفية توزيعه وعليك إدارة نفسك فهذه هي النقطة الحيوية في مراقبة الوقت والتحكم في استخدامه في أشياء إيجابية وعليك أن تسأل نفسك دائما عن مدي ايجابيتها .









والأهم هو أن تقرر معالجة أي مهمة من المرة الأولي فاذا كان هناك عدة مهام صعبة للمعالجة ركز علي القيام بواحدة في كل مرة .









وأخيرا عليك أن تدع الوقت يعمل لصالحك بغض النظر عن الجنس والعرق والمكانة والدرجة العلمية فإن عقرب الدقائق يدور بنفس السرعة لدي كل الناس فأولئك الناس الذين يعرفون كيف يستخدمون الساعة لصالحهم ينجزون في العادة كثيرا في الوقت المخصص لهم .



