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حوادث

ضبط ٤ أشخاص روجوا شائعة تواجد العاملين بمستشفى العزل بالقاهرة فى أحد المطاعم

الأحد 29/مارس/2020 - 09:05 م
المتهمين بترويج الشائعات
المتهمين بترويج الشائعات
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منشورًا تضمن الادعاء بقيام عدد من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحى بالقاهرة بالخروج من المستشفى والتوجه لأحد المطاعم الكائنة بمحيط المستشفى.

من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة أشخاص (مندوب توزيع بإحدى الشركات "القائم بكتابة المنشور"، صاحب شركة، مدير مبيعات بإحدى الشركات، موظف بأحد المصانع "المسئولين عن إدارة بعض الصفحات على موقع "فيس بوك" - وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وأضاف الأول بأنه حال تواجده بمحيط المستشفى المُشار إليها، تلاحظ له ترديد بعض أهالى المنطقة أحاديث حول تردد بعض العاملين بالمستشفى المشار إليها على المطاعم الكائنة بذات المنطقة، فقام ببث الخبر بذات المضمون على الموقع، وقيام باقى المتهمين بتداول الخبر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث أيد باقى المتهمين ذلك، وأضافوا بقيامهم بإزالة تلك المنشورات من صفحاتهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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