ضبط ٤ أشخاص روجوا شائعة تواجد العاملين بمستشفى العزل بالقاهرة فى أحد المطاعم

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منشورًا تضمن الادعاء بقيام عدد من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحى بالقاهرة بالخروج من المستشفى والتوجه لأحد المطاعم الكائنة بمحيط المستشفى.





من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة أشخاص (مندوب توزيع بإحدى الشركات "القائم بكتابة المنشور"، صاحب شركة، مدير مبيعات بإحدى الشركات، موظف بأحد المصانع "المسئولين عن إدارة بعض الصفحات على موقع "فيس بوك" - وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .



